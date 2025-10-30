Дорожная полиция обратилась к водителям

В настоящее время наблюдающиеся на территории страны дожди и моросящая погода создают неблагоприятные условия для участников дорожного движения и повышают риск ДТП.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции.

"Из-за скользкой дорожной поверхности и ограниченной видимости водителям следует проявлять особое внимание, ответственность и дисциплинированность. В связи с этим напоминаем: при управлении транспортным средством в такую погоду необходимо снижать скорость, соблюдать увеличенную дистанцию, а также следить за исправным состоянием стеклоочистителей и световых приборов.

Неблагоприятные погодные условия создают дополнительные риски и для пешеходов. Учитывая, что во время дождя видимость для водителей снижается, пешеходам следует передвигаться по тротуарам, переходить дорогу только по пешеходным переходам и отдавать предпочтение светлой, хорошо заметной одежде. Перед тем как перейти дорогу, крайне важно убедиться, что транспортные средства полностью остановились.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения ответственно относиться к вопросам безопасности, быть внимательными и осторожными на дорогах.

Не забывайте: безопасность на дороге - это наша общая ответственность", - говорится в обращении.