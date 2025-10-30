https://news.day.az/politics/1791843.html Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили развитие стратегического партнерства Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Узбекистан провел встречу с министром иностранных дел этой страны Бахтиёром Саидовым. Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Узбекистан провел встречу с министром иностранных дел этой страны Бахтиёром Саидовым.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Министры подтвердили свою решимость и впредь укреплять стратегическое партнерство, основанное на общей истории, культуре и взаимном доверии, а также расширять сотрудничество в области торговли, энергетики, транспорта, образования и связи.
Было подчеркнуто, что это сотрудничество будет способствовать миру и устойчивому развитию в наших регионах.
