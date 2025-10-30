США нейтрализовали еще одну лодку в Тихом океане

Армия США нейтрализовала ещё одну лодку в Тихом океане, которая, по утверждениям, использовалась для контрабанды наркотиков.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на своей странице в соцсети X.

По его словам, согласно данным американской разведки, удар по лодке, использовавшейся для наркотрафика, был нанесён в восточной части Тихого океана.

В результате атаки погибли четверо членов экипажа.