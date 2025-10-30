Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского тариста Гурбана Пиримова

Великолепный знаток восточных классических мугамов Гурбан Пиримов обогатил традиции азербайджанской школы игры на таре, вырастив целую плеяду способных таристов и передав им секреты мастерства, усвоенные от великого Садыхджана. Имена Бахрама Мансурова, Гаджи Мамедова, Мамеда Аги Мурадова, Ахсана Дадашева, Габиба Байрамова, Сарвара Ибрагимова, Хосрова Фараджева и других воспитанников Гурбана Пиримова известны далеко за пределами нашей республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, исполняется 145 лет со дня рождения видного продолжателя традиций выдающегося азербайджанского тариста Садыхджана, народного артиста, легендарного исполнителя классических мугамов на таре Гурбана Пиримова.

Родился будущий тарист-виртуоз в октябре 1880 года в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района. Отец Гурбана Бахшали киши был внуком известного в XVIII веке ашуга Валеха, хорошо знал и любил народную музыку и сам играл на балабане и сазе, а его старший сын Агалар был исполнителем на сазе.

Еще школьником Гурбан часто ездил в Шушу - город, где всегда любили музыку и умели ценить искусных ханенде, таристов и кеманчистов. Без них не проходила ни одна свадьба, не обходилось ни одно празднество. Музыкальная жизнь города Шуша вызывала горячий восторг в душе маленького Гурбана, и в 13 лет он вместе с ашугом Абасгулу уезжает в Шушу. Здесь Абасгулу знакомит его со знаменитым таристом Садыхджаном, который уже тогда оценил значительные способности молодого музыканта. Садыхджану понравились больше всего то, что Гурбан играл с чувством. Так мальчик стал учеником Садыхджана. Природный талант, необыкновенная усидчивость и старательность помогли Гурбану быстро и глубоко овладеть сложным искусством игры на таре. В 15 лет он уже стал известен во всем Карабахе, выступал вместе с ханенде Акбером Хамыш оглу на деревенских свадьбах, а вскоре, познакомившись с певцом Исламом Абдуллаевым, примыкает к его группе. Осенью 1905 года в Гянджу на одну свадьбу был приглашен певец Джаббар Гаръягдыоглу. Встреча с великим мастером повлияла на всю дальнейшую жизнь Гурбана. Творческая дружба этих трех выдающихся мастеров музыки продолжалась более 20 лет и сыграла громадную роль в развитии азербайджанского национального искусства.

Гурбан Пиримов часто выступал в антрактах во время бакинских театральных постановок, исполняя соло на таре мугамы. В периодической печати того времени, в театральных афишах и программах часто встречается его имя. Он принимал непосредственное участие в создании азербайджанского оперного искусства, был одним из самых близких соратников основоположника национальной оперы Узеира Гаджибейли, солировал в "Лейли и Меджнун".

В 1910-1912 годах Гурбан Пиримов вместе с Джаббаром Гаръягдыоглу и Сашей Оганезашвили был приглашен компанией "Спорт-рекорд" в Москву, Ригу и Варшаву, где в исполнении этого трио были записаны на грампластинки мугамы, народные песни и теснифы. Кроме того, Гурбан Пиримов, завоевавший славу виртуоза, исполнил на таре несколько сольных мугамных произведений, которые также были записаны компанией.

Многому научились у замечательного тариста современные композиторы Азербайджана. К творчеству Гурбана Пиримова не раз обращались в своей музыкальной практике такие видные композиторы, как Фикрет Амиров и Кара Караев. При создании симфонических мугамов "Шур" и "Кюрд-овшары" Фикрет Амиров заимствовал ряд музыкальных материалов из игры Гурбана Пиримова, а тема известного вальса из балета "Семь красавиц" Кара Караева взята из мугама "Чаргях", в исполнении которого Гурбану Пиримову не было равных.

В 1929 году музыкальная общественность республики торжественно отметила 25-летие творческой деятельности Гурбана Пиримова. Он был удостоен звания заслуженного артиста, а спустя два года - народного артиста Азербайджана.

Выдающийся тарист скончался в 1965 году 29 августа в городе Баку в возрасте 85 лет.