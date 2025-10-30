В Азербайджане выпал снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, на территории страны сохраняется ветреная и дождливая погода.

Отмечается, что в некоторых районах дожди носят ливневый и интенсивный характер.

В высокогорных районах идет снег. Высота снежного покрова составляет: в селе Грыз (Губинский район) - 10 см, в Шахдаге и Хыналыге (Губа) - 8 см, в Лазе (Гусар) и Кяльбаджаре - 3 см.

Количество выпавших осадков составило: в Гусаре - 20 мм, в Агстафе и Губе - 19 мм, в Евлахе - 7 мм, в Шеки, Гахе, Габале, Хызы и Дашкесане - 6 мм, в Гобустане, Огузе, Гедабеке, Агдаме, Хачмазе и Шахбузе - 5 мм, в Геранбое, Гёйгёле, Тертере и Шаруре - 4 мм, в Сабирабаде, Барде, Шабране, Шамахе, Исмаиллы и Седараке - 3 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Балакене, Гёйчае, Бейлагаане, Имишли, Загатале, Нафталане, Джульфе, Нахчыване, Ордубаде, Шамахы, Товузе, Мингячевире, Зердабе, Кюрдамире, Биласуваре, Астаре, Гяндже, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Агсу и Физули - до 2 мм.

В настоящее время в большинстве районов дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра местами достигает: в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире - 28 м/с, в Геранбое - 27 м/с, в Нафталане - 24 м/с, в Тертере - 23 м/с, в Шеки, Товузе, Нефтчале и Гяндже - 20 м/с, в Джульфе, Агдаме и Барде - 18 м/с, в Зангилане и Кяльбаджаре - 17 м/с, в Гобустане и Шемахе - 16 м/с, в Зердабе - 15 м/с.

