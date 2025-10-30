Youtube сделал своим сотрудникам интересное предложение

YouTube объявил о запуске программы добровольного увольнения сотрудников в обмен на компенсацию. Такая мера стала альтернативой прямым сокращениям и частью более широкой внутренней перестройки компании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Business Insider.

Аналогичная программа действует в Google - материнской компании YouTube - с начала 2025 года. Весной корпорация уже сократила "сотни сотрудников" из подразделений Android и Pixel. Теперь инициативу распространяют и на видеосервис: компенсации будут предложены тем, кто "готов искать новые профессиональные вызовы". Размер выплат не раскрывается.

Параллельно YouTube проведет структурную реорганизацию. Компания будет разделена на три ключевых направления: продукты для подписчиков, для зрителей и для авторов контента. По словам представителей сервиса, в рамках этих изменений массовых увольнений не планируется.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан отметил, что перестройка должна подготовить платформу к будущему, ориентированному на технологии искусственного интеллекта.