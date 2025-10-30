Творческое наследие во времени - в Баку представили проект "Время классической музыки"

В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках фестиваля "Узеир Гаджибейли - 140" состоялись презентация проекта "Время классической музыки" и концерт, посвященный юбилею выдающихся азербайджанских композиторов У.Гаджибейли и М.Магомаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Мероприятие открылось торжественным исполнением Гимна Азербайджана, представленным хором Храма Святого Архангела Михаила под управлением заслуженного деятеля Объединенного хорового движения Кристины Эфендиевой.

Художественный руководитель проекта - доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина рассказала о главной цели проекта - сделать национальное и мировое академическое музыкальное искусство доступнее и понятнее современной азербайджанской молодёжи.

Во время праздничного мероприятия зрители узнали интересные факты о творчестве выдающихся азербайджанских композиторов, представленные студентами историко-теоретического факультета БМА: Жалей Гулиевой, Пакизой Мустафазаде, Аминаханум Мамедовой, Айшен Рафизаде, Рагимаханум Гурбановой, Дурнисой Гусейновой, Сямой Мустафаевой, Айдан Нагиевой, Нигяр Набили, Нубар Агамамедовой, Адилей Мамедли, Рагимой Гамидовой и выпускницей БМА Ляман Гуламовой.

Каждый рассказ сопровождался исполнением любимых произведений великих композиторов. Концертная программа прозвучала в исполнении лауреатов международных конкурсов: солистки Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, артистов Государственной хоровой капеллы Камиллы Имановой и Эльяра Алиева; концертмейстеров: Диляры Керимовой, Севиндж Керимовой, Рены Закиевой и Ларисы Заирбековой; учеников ССМШ им.Бюльбюля: Фатимы Фараджевой, Али Фараджева и Тунджая Ашрафлы, студентов БМА: Хидаята Садыгбейли, Айлы Гасановой, Ляман Исмаиловой, Ульвии Мустафазаде, а также хора Храма Святого Архангела Михаила под управлением Кристины Эфендиевой.

Мероприятие завершилось овациями публики.

