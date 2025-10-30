"Кяпаз" забил свой 200-й гол в Кубке Азербайджана

"Кяпаз" забил свой 200-й гол в Bizon Кубке Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, это произошло во втором квалификационном раунде Кубка Азербайджана сезона 2025/2026.

В домашнем матче против "Агстафа Гянджляри", завершившемся победой гянджинцев со счетом 6:1, четвертый гол команды имел юбилейное значение - это был 200-й мяч клуба в истории Кубка. Автором юбилейного гола стал Эльджан Абилов.

Западный клуб провел 111-й матч в Кубке, доведя общее количество голов до 202. В этом показателе "Кяпаз" уступает только "Карабаху" и "Нефтчи". На домашнем поле команда забила 117 голов, в гостях - 78, на нейтральных стадионах - 7.

Отметим, что первый гол "Кяпаза" в Кубке пришелся на сезон 1993 года. Тогда в первом матче 1/32 финала гянджинцы сыграли вничью 2:2 с "Ниджатом" в гостях.