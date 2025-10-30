в этих районах ограничена видимость на дорогах

В некоторых районах Азербайджана ограничена видимость на дорогах.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Сумгайыте, Губе, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде и Билясуваре наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Отмечается, что на территории страны сохраняется ветреная и дождливая погода.

В некоторых районах дожди носят ливневый и интенсивный характер.

В высокогорных районах идет снег. Высота снежного покрова составляет: в селе Грыз (Губинский район) - 10 см, в Шахдаге и Хыналыге (Губа) - 8 см, в Лазе (Гусар) и Кяльбаджаре - 3 см.

