В некоторых районах Азербайджана ограничена видимость на дорогах.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Сумгайыте, Губе, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде и Билясуваре наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.
Отмечается, что на территории страны сохраняется ветреная и дождливая погода.
В некоторых районах дожди носят ливневый и интенсивный характер.
В высокогорных районах идет снег. Высота снежного покрова составляет: в селе Грыз (Губинский район) - 10 см, в Шахдаге и Хыналыге (Губа) - 8 см, в Лазе (Гусар) и Кяльбаджаре - 3 см.
