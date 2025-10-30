Сегодня в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании между Gaztrade и Azexport.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подписание состоялось в рамках Евразийского форума по франчайзингу в Баку.

Согласно информации, Меморандум предусматривает расширение экономического, цифрового товарооборота и общего экспорта между Азербайджаном и Казахстаном, а также выход на международные рынки и расширение сотрудничества в рамках тюркоязычных государств.