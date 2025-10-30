https://news.day.az/economy/1791911.html Подписан Меморандум о взаимопонимании между Gaztrade и Azexport - ФОТО Сегодня в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании между Gaztrade и Azexport. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подписание состоялось в рамках Евразийского форума по франчайзингу в Баку.
Согласно информации, Меморандум предусматривает расширение экономического, цифрового товарооборота и общего экспорта между Азербайджаном и Казахстаном, а также выход на международные рынки и расширение сотрудничества в рамках тюркоязычных государств.
