https://news.day.az/society/1791904.html Если идет дождь и ничего не видно - сделайте это: малоизвестный способ вождения - ВИДЕО Вождение автомобиля в дождливую погоду считается столь же опасным, как и езда по льду или снегу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, во время сильного дождя снижается видимость, дороги становятся скользкими, а риск аквапланирования значительно возрастает.
Если идет дождь и ничего не видно - сделайте это: малоизвестный способ вождения - ВИДЕО
Вождение автомобиля в дождливую погоду считается столь же опасным, как и езда по льду или снегу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, во время сильного дождя снижается видимость, дороги становятся скользкими, а риск аквапланирования значительно возрастает.
В таких погодных условиях водителям рекомендуется проявлять осторожность, снижать скорость и увеличивать дистанцию между машинами.
Если из-за дождя ухудшается видимость или управление автомобилем становится затруднительным, водителям советуют безопасно остановиться на обочине и подождать улучшения погодных условий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре