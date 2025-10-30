Вождение автомобиля в дождливую погоду считается столь же опасным, как и езда по льду или снегу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, во время сильного дождя снижается видимость, дороги становятся скользкими, а риск аквапланирования значительно возрастает.

В таких погодных условиях водителям рекомендуется проявлять осторожность, снижать скорость и увеличивать дистанцию между машинами.

Если из-за дождя ухудшается видимость или управление автомобилем становится затруднительным, водителям советуют безопасно остановиться на обочине и подождать улучшения погодных условий.