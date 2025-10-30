https://news.day.az/society/1791877.html

Как долго продлится дождливая погода в Азербайджане?

Дождливая и ветреная погода сохранится в Азербайджане до вечера 30 октября. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах дожди носят ливневый и интенсивный характер. После непогоды, 31 октября ожидается устойчивая, преимущественно без осадков атмосфера. В высокогорных районах продолжаются снегопады.