Как долго продлится дождливая погода в Азербайджане? Дождливая и ветреная погода сохранится в Азербайджане до вечера 30 октября. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах дожди носят ливневый и интенсивный характер. После непогоды, 31 октября ожидается устойчивая, преимущественно без осадков атмосфера. В высокогорных районах продолжаются снегопады.
