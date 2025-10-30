Как долго продлится дождливая погода в Азербайджане?

Дождливая и ветреная погода сохранится в Азербайджане до вечера 30 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах дожди носят ливневый и интенсивный характер.

После непогоды, 31 октября ожидается устойчивая, преимущественно без осадков атмосфера.

В высокогорных районах продолжаются снегопады. Высота снежного покрова составляет: в селе Грыз (Губа) - 10 см, в Шахдаге и Хыналыге (Губа) - 8 см, в Лазе (Гусар) и Кяльбаджаре - 3 см.

