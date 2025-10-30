К концу года все медучреждения Азербайджана перейдут на электронную очередь

В 17 медицинских учреждениях Баку и Абшерона установлено 33 терминала электронной очереди и 99 мониторов, а в 28 медицинских учреждениях регионов - 51 терминал и 133 монитора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на церемонии открытия Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций Medinex 2025 в Баку.

По его словам, к концу года планируется внедрить систему электронной очереди в большинстве медицинских учреждений страны.

"Кроме того, за последние пять лет в 95 медицинских учреждениях внедрена Система управления лабораторными исследованиями, в рамках которой было оказано в общей сложности 110 миллионов лабораторных услуг, в том числе 90 миллионов амбулаторных и 20 миллионов стационарных. Теперь граждане могут получать результаты своих лабораторных исследований онлайн через личный кабинет и мобильное приложение e-TABIB", - подчеркнул он.

В.Гурбанов добавил, что благодаря этим цифровым решениям система управления TƏBİB обеспечивает обмен информацией в режиме реального времени, повышает точность принятия решений и усиливает прозрачность управления в системе здравоохранения.