В Баку проходит Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций В Баку проходит церемония открытия Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций Medinex 2025. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит в Баку Экспо Центре с участием представителей государственных структур. В рамках трехдневной выставки пройдет ряд мероприятий. Новость обновляется
