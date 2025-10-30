В Баку проходит Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций

В Баку проходит церемония открытия Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций Medinex 2025.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит в Баку Экспо Центре с участием представителей государственных структур.

В рамках трехдневной выставки пройдет ряд мероприятий.

 

Новость обновляется