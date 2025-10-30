Рамиз Мехтиев, Акиф Ализаде и Иса Габиббейли были допрошены в прокуратуре

Стал известен список основных фигурантов, допрошенных по уголовным делам, возбужденным в связи с выявленными нарушениями закона в Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, действующий и бывшие президенты НАНА - Иса Габиббейли, Рамиз Мехтиев и Акиф Ализаде в разное время были допрошены следственными органами.

Отметим, вчера Генпрокуратура сделала заявление в связи с нарушениями в НАНА.

Сообщается, что в рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по фактам противоправных действий в Академии Наук Азербайджана, по статьям 179.4 (растрата в особо крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, были выявлены подозрения в необоснованном расходовании 3 миллионов манатов бюджетных средств.

В результате следственных мероприятий было обеспечено полное возвращение Элтоном Мамедовым в государственный бюджет необоснованно потраченных 3 миллионов манатов.

В настоящее время продолжается предварительное расследование по другому уголовному делу о нарушениях в НАНА.