Под льдами Антарктики найден гигантский «город»

В удаленной части Западного Уэдделла, в месте, где раньше находился двухсотметровый слой антарктического ледника, международная команда исследователей обнаружила обширные, аккуратно организованные поля рыбьих гнезд, расположенные в геометрическом порядке.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

Открытие стало возможным после того, как в 2017 году от ледника Ларсена C откололся гигантский айсберг A68 площадью около 5,8 тысячи квадратных километров. Это событие дало ученым доступ к ранее недостижимым участкам морского дна. Когда в ходе экспедиции Weddell Sea Expedition 2019 подводный дистанционно управляемый аппарат исследовал район, камеры зафиксировали более тысячи идеально круглых гнезд, очищенных от слоя донных отложений.

Каждое гнездо представляло собой аккуратную воронку в песке, а вся структура напоминала огромный подводный "район" с правильной геометрией - одни гнезда располагались поодиночке, другие - дугами или плотными скоплениями.

"То, что мы увидели, оказалось не хаотичным нагромождением, а четко выстроенным поселением - настоящим рыбьим "городом"", - отметили участники экспедиции.

Авторами этой архитектуры оказались рыбы вида желтоперый нототений (Lindbergichthys nudifrons), обитающие в холодных водах Антарктики. Каждое гнездо охраняла взрослая особь, защищая кладку от хищников. Такая организация, считают ученые, - форма коллективной защиты.