Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Габале с участником проекта «Молодой пчеловод»

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в Габалинском районе побывала в гостях у семьи Гафаровых, проживающей в селе Мыхлыговаг и являющейся одной из участниц проекта "Молодой пчеловод".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи состоялась искренняя беседа с членами семьи, был проявлен глубокий интерес к их опыту, приобретенному в рамках проекта, и будущим планам. Члены семьи выразили искреннюю благодарность за инициативу по реализации этого проекта, а также за визит Лейлы Алиевой.

Для информации отметим, что юный пчеловод Лала Гафарова в прошлом году произвела 40 килограммов, а в этом году - 100 килограммов меда. Она также по инициативе Лейлы Алиевой в прошлом месяце, выступив в качестве участницы проекта "Молодой пчеловод" на Фестивале меда, проведенном в Кяльбаджаре, представила свою продукцию покупателям.

Отметим, что основная цель проекта "Молодой пчеловод", реализуемого с 2021 года по инициативе Общественного объединения IDEA и в партнерстве с Фондом молодежи Азербайджанской Республики, Государственным агентством занятости и юридическим лицом публичного права ABAD, заключается в усилении интереса молодых семей в регионах к сфере пчеловодства, обеспечении их занятости и экологически устойчивого малого семейного бизнеса.