Gaztrade готов организовать взаимные торговые миссии с Азербайджаном

В течение последних трех дней велись переговоры с основными партнерами и мы разработали стартовые бренды для выхода азербайджанской продукции на казахстанский рынок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Gaztrade Айнур Амирбекова во время своего выступления на Евразийском форуме по франчайзингу в Баку.

Она отметила, что эта продукция сможет быть представлена на международных рынках благодаря созданию добавленной стоимости.

А.Амирбекова также подчеркнула, что организованная две недели назад в Астане бизнес-миссия была продуктивной: "Благодаря проведенным B2B-встречам, B2G-консультациям и Форуму Делового совета уже началась работа над торговыми соглашениями. Теперь наша цель - выстроить долгосрочную торговую дорожную карту и системно развивать партнерские отношения. Мы также готовы организовать взаимные торговые миссии и выставки - в Казахстане для азербайджанской продукции и в Азербайджане для казахстанской. Мы рады развитию нашего взаимного партнёрства. Экспортный потенциал наших стран очень велик, и грамотно используя его, можно удвоить товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном, а также расширить выход на международные рынки".

Исполнительный директор отметила, что компания также уделяет особое внимание развитию каналов электронной коммерции:

"У нас есть национальные брендовые журналы, аккаунты на Alibaba и JD.com, и мы выходим на рынок США через наш национальный магазин. Надеемся, что сегодняшний форум и переговоры принесут практические результаты для обеих стран и будут способствовать развитию нашего сотрудничества".