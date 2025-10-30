https://news.day.az/politics/1791915.html Франция приветствовала снятие Азербайджаном ограничений на транзит грузов в Армению Франция приветствовала то, что Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению. Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети Х министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Франция приветствовала снятие Азербайджаном ограничений на транзит грузов в Армению
Франция приветствовала то, что Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению.
Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети Х министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Развитие региональных связей и открытие границ на основе уважения территориальной целостности и суверенитета государств станет важным шагом к превращению Южного Кавказа в пространство мира и процветания", - написал он.
Также он вновь выразил поддержку процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре