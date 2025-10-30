Франция приветствовала снятие Азербайджаном ограничений на транзит грузов в Армению

Франция приветствовала то, что Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению.

Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети Х министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Развитие региональных связей и открытие границ на основе уважения территориальной целостности и суверенитета государств станет важным шагом к превращению Южного Кавказа в пространство мира и процветания", - написал он.

Также он вновь выразил поддержку процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном.