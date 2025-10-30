Эдгар Абдуллаев избран председателем Совета Ассоциации Финтех Азербайджана

28 октября 2025 года на Общем собрании Ассоциации Финтех Азербайджана (AzFina), проходившем при участии представителей Центрального банка, в результате прозрачного и анонимного процесса голосования Председателем Правления Ассоциации Финтех Азербайджана (AzFina) был избран Генеральный директор первой лицензированной электронной платёжной организации Азербайджана - компании United Payment MMC - Эдгар Абдуллаев.

Эдгар Абдуллаев обладает более чем 18-летним профессиональным и стратегическим опытом руководства в сфере финансовых технологий. В течение 10 лет он занимал руководящие должности в области телекоммуникаций и инноваций, а затем более 8 лет возглавлял стратегические трансформационные проекты в банковском и финтех-секторах, сыграв значительную роль в цифровом развитии страны.

Возглавляемая им компания United Payment MMC, основанная в 2021 году, является одним из ведущих игроков в области открытого банкинга, электронных денег, платёжной агрегации, международных цифровых платежей и лицензированных финтех-услуг в Азербайджане.

В новом руководящем составе AzFina планирует сосредоточиться на следующих стратегических направлениях:

• Формирование более прозрачной и эффективной среды сотрудничества между финтех-компаниями и регуляторами (Центральный банк и другие надзорные органы);

• Повышение международного авторитета Ассоциации и обеспечение участия местных финтех-компаний в глобальных проектах;

• Расширение базы членов Ассоциации и содействие координированному развитию цифровых платёжных сервисов в стране;

• Продвижение доступных и инновационных финтех-решений для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП);

• Поддержка разработки и внедрения безопасных, инновационных и соответствующих регуляторным требованиям продуктов и услуг для потребителей.

Комментируя своё назначение, Эдгар Абдуллаев отметил: "Мы будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие лицензированных финтех-организаций, играющих важную роль в финансовой экосистеме нашей страны, и мобилизуем все доступные ресурсы для достижения этой цели. В предстоящий период нашим основным приоритетом станет создание более гибкой, прозрачной, устойчивой и инновационной финтех-экосистемы как на внутреннем рынке, так и на международных платформах".

По итогам голосования, проведённого с участием членов Ассоциации, вместе с Председателем Правления Эдгаром Абдуллаевым (UNITED PAYMENT AZERBAIJAN) заместителем председателя был избран Эйнар Абдуллаев (GoldenPay OJSC).

В состав Правления вошли Зейнал Каримзаде (Epoint.az), Игбал Рустамов (PashaPay) и Расим Гаммадов (Expresspay).

В состав Ревизионной комиссии вошли Мехрибан Ализаде (PulPal - онлайн-платежная система), Валерия Ганиева (Max Systems LLC) и Мурад Мирза (akart.az).

Отметим, что Ассоциация Финтех Азербайджана (AzFina) в настоящее время, совместно с Центральным банком, активно работает над расширением платформы открытого банкинга, развитием цифровых платёжных инструментов, повышением финансовой инклюзии и совершенствованием регулирования в сфере электронных денег, превращаясь в ведущую отраслевую платформу страны.