https://news.day.az/society/1791942.html Захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Фикрета Азизова Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Фикрета Аббас оглу Азизова захоронены 30 октября на кладбище в Гарадагском районе столицы.
Захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Фикрета Азизова
Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Фикрета Аббас оглу Азизова захоронены 30 октября на кладбище в Гарадагском районе столицы.
Как сообщает Day.Az, на церемонии похорон присутствовали члены семьи шехида, представители Исполнительной власти Гарадагского района, сотрудники министерств обороны и внутренних дел, депутаты Милли Меджлиса, ветераны войны, семьи шехидов и представители общественности.
Отметим, что Фикрет Азизов родился 13 января 1961 года в поселке Гобустан Гарадагского района столицы. Он пропал без вести 26 февраля 1992 года во время боев на Ходжалинском направлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре