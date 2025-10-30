В США назвали стоимость каждого испытания ядерного оружия

Стоимость каждого испытания ядерного оружия может обойтись США в $150 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила сенатор США Мэйзи Хироно.

"С учетом таких огромных затрат, как вы думаете, стоит ли нам возобновлять ядерные испытания, стоимость которых, по оценкам экспертов, составит от 125 до 150 млн долларов за одно испытание?" - задалась вопросом сенатор.