В горах Испании засняли легендарную белую рысь - ВИДЕО Белую пиренейскую рысь, считавшуюся мифической, впервые засняли Испании. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Необычный окрас животного обусловлен нарушением пигментации - лейцизмом. Болезнь не влияет на зрение и не вызывает полную утрату меланина, поэтому животное не выглядит полностью белым, скорее выцветшим.
