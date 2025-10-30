В горах Испании засняли легендарную белую рысь

Белую пиренейскую рысь, считавшуюся мифической, впервые засняли Испании.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Необычный окрас животного обусловлен нарушением пигментации - лейцизмом.

Болезнь не влияет на зрение и не вызывает полную утрату меланина, поэтому животное не выглядит полностью белым, скорее выцветшим.