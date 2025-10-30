В Польше обстреляли здание школы

В Опольском воеводстве Польши обстреляли здание школы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила радиостанция RMF FM.

"Здание школы было обстреляно, предположительно, из пневматического оружия", - отметила радиостанция.

По информации RMF FM, в сторону школы произвели "не менее нескольких выстрелов", в результате которых повреждения получили несколько окон.

Данных о пострадавших не поступало.

Администрация школы призвала родителей "немедленно забрать своих детей домой".

RMF FM уточняет, что по месту своего проживания был задержан 38-летний мужчина.

"Вероятно, что его могут привлечь к ответственности за создание угрозы для других людей и уничтожение имущества. Кроме того, продолжается установление места, откуда именно выстрелы были произведены ", - указывается в сообщении.