Азербайджан расширит пункты пропуска на границе за счёт новых земельных участков

С целью расширения пунктов пропуска через государственную границу, а также более эффективной организации пограничного и таможенного контроля будут приобретены земельные участки общей площадью 8,76 гектара в государственной собственности и 8,282 гектара земли, находящейся в муниципальной собственности. В частности, будут приобретены расположенные на административной территории Газахского района 0,49 гектара земли и находящиеся в собственности муниципалитета села Шихлы этого района 5,53 гектара, а на административной территории Гусарского района - 8,27 гектара земли в государственной собственности и 2,752 гектара из собственности муниципалитета Самур этого района.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно постановлению, Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики поручено создать оценочную комиссию для оценки приобретаемого земельного участка, а также частей этого земельного участка, принадлежащих собственникам, и иного имущества, подлежащего приобретению, и обеспечить, чтобы приобретение недвижимости в рамках проекта расширения контрольно-пропускных пунктов на государственной границе осуществлялось в соответствии с требованиями закона "О приобретении земельных участков для государственных нужд".

Государственному таможенному комитету поручено обеспечить, чтобы приобретение земельных участков в рамках проекта строительства осуществлялось за счет доходов объединения "Азертерминалкомплекс", подведомственного Государственному таможенному комитету, и не менее одного раза в шесть месяцев представлять в Кабинет министров Азербайджанской Республики информацию о приобретаемом недвижимом имуществе и лицах, у которых оно приобретается, а также о суммах выплаченных им компенсаций.