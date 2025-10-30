II Liqada 3 turun oyun cədvəli açıqlanıb
II Liqada VIII, IX və X turun oyun cədvəli açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bütün görüşlər Peşəkar Futbol Liqasının I Liqa // II Liqa yutub kanalında canlı yayımlanacaq.
VIII tur
10 noyabr (bazar ertəsi)
"Ağdaş" - "Xankəndi"
Ağdaş şəhər stadionu, 14:00
"Kür-Araz" - "Sheki City"
Saatlı OİK stadionu, 14:00
"Dinamo" - "Quba"
Binə qəsəbə stadionu, 14:00
11 noyabr (çərşənbə axşamı)
"Araz Saatlı" - "Şəmkir"
Saatlı OİK stadionu, 14:30
"Göygöl" - "Qaradağ Lökbatan"
Göygöl OİK stadionu, 14:30
"Şirvan" - "Ağstafa Gəncləri"
Şirvan OİK stadionu, 14:30
IX tur
16 noyabr (bazar)
"Ağstafa Gəncləri" - "Dinamo"
Ağstafa şəhər stadionu, 14:30
"Şəmkir" - "Ağdaş"
Şəmkir OİK stadionu, 14:30
"Quba" - "Araz Saatlı"
Quba OİK stadionu, 15:00
17 noyabr (bazar ertəsi)
"Sheki City" - "Şirvan"
"Rekord Arena", 14:00
"Xankəndi" - "Göygöl"
Palms Sports Futbol Mərkəzi (IV meydança), 14:00
"Qaradağ Lökbatan" - "Kür-Araz"
Lökbatan OİK stadionu, 14:30
X tur
23 noyabr (bazar)
"Quba" - "Ağstafa Gəncləri"
Quba OİK stadionu, 15:00
24 noyabr (bazar ertəsi)
"Göygöl" - "Şəmkir"
Göygöl OİK stadionu, 14:00
"Şirvan" - "Qaradağ Lökbatan"
Şirvan OİK stadionu, 14:00
"Araz Saatlı" - "Ağdaş"
Saatlı OİK stadionu, 14:30
25 noyabr (çərşənbə axşamı)
"Dinamo" - "Sheki City"
Binə qəsəbə stadionu, 14:00
"Kür-Araz" - "Xankəndi"
Saatlı OİK stadionu, 14:30
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре