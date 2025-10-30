II Liqada 3 turun oyun cədvəli açıqlanıb

II Liqada VIII, IX və X turun oyun cədvəli açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bütün görüşlər Peşəkar Futbol Liqasının I Liqa // II Liqa yutub kanalında canlı yayımlanacaq.

VIII tur

10 noyabr (bazar ertəsi)

"Ağdaş" - "Xankəndi"
Ağdaş şəhər stadionu, 14:00

"Kür-Araz" - "Sheki City"
Saatlı OİK stadionu, 14:00

"Dinamo" - "Quba"
Binə qəsəbə stadionu, 14:00

11 noyabr (çərşənbə axşamı)

"Araz Saatlı" - "Şəmkir"
Saatlı OİK stadionu, 14:30

"Göygöl" - "Qaradağ Lökbatan"
Göygöl OİK stadionu, 14:30

"Şirvan" - "Ağstafa Gəncləri"
Şirvan OİK stadionu, 14:30

IX tur

16 noyabr (bazar)

"Ağstafa Gəncləri" - "Dinamo"
Ağstafa şəhər stadionu, 14:30

"Şəmkir" - "Ağdaş"
Şəmkir OİK stadionu, 14:30

 

"Quba" - "Araz Saatlı"
Quba OİK stadionu, 15:00

17 noyabr (bazar ertəsi)

"Sheki City" - "Şirvan"
"Rekord Arena", 14:00

"Xankəndi" - "Göygöl"
Palms Sports Futbol Mərkəzi (IV meydança), 14:00

"Qaradağ Lökbatan" - "Kür-Araz"
Lökbatan OİK stadionu, 14:30

X tur

23 noyabr (bazar)

"Quba" - "Ağstafa Gəncləri"
Quba OİK stadionu, 15:00

24 noyabr (bazar ertəsi)

"Göygöl" - "Şəmkir"
Göygöl OİK stadionu, 14:00

"Şirvan" - "Qaradağ Lökbatan"
Şirvan OİK stadionu, 14:00

"Araz Saatlı" - "Ağdaş"
Saatlı OİK stadionu, 14:30

25 noyabr (çərşənbə axşamı)

"Dinamo" - "Sheki City"
Binə qəsəbə stadionu, 14:00

"Kür-Araz" - "Xankəndi"
Saatlı OİK stadionu, 14:30