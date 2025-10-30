В Британии рухнул вертолет

В результате крушения вертолета в Великобритании вблизи города Донкастер на севере страны погиб один человек, трое пострадали.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении полиции графства Южный Йоркшир, на территории которого произошел инцидент.

"70-летний мужчина получил серьезные травмы в результате крушения и, несмотря на все усилия медицинского персонала, скончался на месте происшествия. Пилот, 41-летний мужчина, а также двое других пассажиров - 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили незначительные травмы", - отмечается в заявлении полиции.