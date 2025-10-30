Ушел из жизни народный артист СССР Якуб Ахмедов

Ушел из жизни народный артист СССР и заслуженный артист Узбекистана Якуб Ахмедов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Узбекский национальный академический драматический театр в Telegram-канале.

"Коллектив Узбекского национального академического драматического театра выражает соболезнования родным и близким покойного", - говорится в публикации.

Ахмедову было 87 лет.

За свою карьеру Якуб Ахмедов сыграл более 40 ролей в кино ("Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Зумрад", "Фуркат", "Минувшие дни" и другие) и озвучил на узбекском языке свыше 400 кинофильмов.

За достижения в культуре и искусстве Ахмедов был удостоен званий народного артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии СССР 1977 года, народного артиста Узбекской ССР. Среди наград актера есть медаль "Трудовая доблесть" (2005 год) и орден "За самоотверженную службу" (2018 год).