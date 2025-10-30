Puma уволит сотни сотрудников

Бренд одежды Puma планирует сократить 900 рабочих мест в 2026 году в связи с пересмотром стратегии развития.

Как передает Day.Az, об этом 30 октября сообщило агентство Reuters.

"Puma стала слишком коммерческой, ее слишком часто рекламируют не на тех каналах, и она предлагает слишком много скидок", - заявил генеральный директор компании Артур Хелд.

Puma пересматривает свою оптовую стратегию с целью улучшения потребителями восприятия бренда и ограничения скидочных предложений. Еще одной целью является уменьшение количества продаж американским ритейлерам, которые продают продукцию Puma по заниженным целям. Уточняется, что вместо этого бренд одежды нацелен на прямые продажи через свои веб-сайты и магазины.

По данным компании, продажи в III квартале 2025 года упали на 15,3% - до €1,96 млрд. В компании уточнили, что намерены возобновить рост в 2027 году, после волны сокращений в 2026-м.