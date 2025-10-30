В Кяльбаджаре спасен ребенок, оставшийся за закрытой дверью в квартире

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в городе Кяльбаджар, в новом жилом массиве, на 2-м этаже четырехэтажного дома малолетний ребенок оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

Отмечается, что на место происшествия были немедленно направлены пожарные-спасатели Кяльбаджарского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Используя специальные средства, спасатели проникли в квартиру и спасли ребенка 2023 года рождения, передав его родителям.