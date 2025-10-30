https://news.day.az/society/1791868.html В Кяльбаджаре спасен ребенок, оставшийся за закрытой дверью в квартире - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в городе Кяльбаджар, в новом жилом массиве, на 2-м этаже четырехэтажного дома малолетний ребенок оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью. Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в городе Кяльбаджар, в новом жилом массиве, на 2-м этаже четырехэтажного дома малолетний ребенок оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
Отмечается, что на место происшествия были немедленно направлены пожарные-спасатели Кяльбаджарского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Используя специальные средства, спасатели проникли в квартиру и спасли ребенка 2023 года рождения, передав его родителям.
