В Баку продолжается снос старых жилых домов - ВИДЕО В Низаминском районе столицы стартовали работы по сносу пятиэтажных зданий, срок эксплуатации которых истек. Как передает Day.Az со ссылкой на Xezer Xeber, речь идет о нескольких домах, которые будут заменены новыми постройками. Проект реализует компания "Kursus Nizami".
В Баку продолжается снос старых жилых домов - ВИДЕО
В Низаминском районе Баку стартовали работы по сносу пятиэтажных зданий, срок эксплуатации которых истек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xezer Xeber, речь идет о нескольких домах, которые будут заменены новыми постройками.
Проект реализует компания "Kursus Nizami". Планируется снести пять зданий и построить на их месте современные 16-этажные жилые дома.
С жильцами уже заключены договоры: часть получит компенсации, а другие - квартиры в новых зданиях.
Также сообщается, что аналогичные работы по сносу старых построек начались в Бинагадинском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку.
