В Баку продолжается снос старых жилых домов

В Низаминском районе Баку стартовали работы по сносу пятиэтажных зданий, срок эксплуатации которых истек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezer Xeber, речь идет о нескольких домах, которые будут заменены новыми постройками.

Проект реализует компания "Kursus Nizami". Планируется снести пять зданий и построить на их месте современные 16-этажные жилые дома.

С жильцами уже заключены договоры: часть получит компенсации, а другие - квартиры в новых зданиях.

Также сообщается, что аналогичные работы по сносу старых построек начались в Бинагадинском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку.