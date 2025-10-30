Чемпионат Европы: сборная Азербайджана U-17 проведет заключительный матч с командой Молдовы

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет заключительный матч отборочного этапа чемпионата Европы в группе I Лиги B.

Как сообщает Day.Az, команда под руководством главного тренера Наргиз Гурбановой встретится со сборной Молдовы.

Игра пройдет в Кишиневе и начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в первых двух матчах группы наша сборная U-17 уступила Уэльсу со счетом 0:7 и Косово - 0:6.