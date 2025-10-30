https://news.day.az/sport/1791901.html Чемпионат Европы: сборная Азербайджана U-17 проведет заключительный матч с командой Молдовы Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет заключительный матч отборочного этапа чемпионата Европы в группе I Лиги B. Как сообщает Day.Az, команда под руководством главного тренера Наргиз Гурбановой встретится со сборной Молдовы. Игра пройдет в Кишиневе и начнется в 15:00 по бакинскому времени.
Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет заключительный матч отборочного этапа чемпионата Европы в группе I Лиги B.
Как сообщает Day.Az, команда под руководством главного тренера Наргиз Гурбановой встретится со сборной Молдовы.
Игра пройдет в Кишиневе и начнется в 15:00 по бакинскому времени.
Отметим, что в первых двух матчах группы наша сборная U-17 уступила Уэльсу со счетом 0:7 и Косово - 0:6.
