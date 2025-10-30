https://news.day.az/politics/1791864.html Достигнутый мир с Азербайджаном — это историческое изменение для всего региона - Пашинян Достигнутый мир Азербайджана и Армении является реальностью и представляет собой историческое изменение. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения в рамках 8-го Парижского форума мира. "У нас есть мир, и это реальность.
Достигнутый мир с Азербайджаном — это историческое изменение для всего региона - Пашинян
Достигнутый мир Азербайджана и Армении является реальностью и представляет собой историческое изменение.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения в рамках 8-го Парижского форума мира.
"У нас есть мир, и это реальность. Это историческое изменение не только в наших двусторонних отношениях с Азербайджаном, но и для нашего региона в целом.
Я уверен, что народ Республики Армения будет поддерживать то, что мы до сих пор достигли мы. Я не сомневаюсь, что граждане Армении поддержат повестки мира и мирного процесса", - заявил он.
