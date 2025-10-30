Достигнутый мир с Азербайджаном — это историческое изменение для всего региона

Достигнутый мир Азербайджана и Армении является реальностью и представляет собой историческое изменение.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения в рамках 8-го Парижского форума мира.

"У нас есть мир, и это реальность. Это историческое изменение не только в наших двусторонних отношениях с Азербайджаном, но и для нашего региона в целом.

Я уверен, что народ Республики Армения будет поддерживать то, что мы до сих пор достигли мы. Я не сомневаюсь, что граждане Армении поддержат повестки мира и мирного процесса", - заявил он.