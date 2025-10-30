12:55

В редакции газеты "Hürriyyət" и на телеканале Hürriyyət TV проведена операция.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, главный редактор Вугар Мамедов задержан.

По данным, полученным APA, операция была проведена Службой государственной безопасности (СГБ).

Правоохранительные органы провели операцию в офисе Hurriyyet TV.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bakupost.az, в ходе операции был задержан главный редактор газеты "Hürriyyət", одноимённого сайта Hurriyyet.az и телеканала Hurriyyet TV - Вугар Мамедов.

Отмечается, что в офисе Hurriyyet TV также был проведён обыск, изъяты компьютеры и ряд документов.

Напомним, что 14 октября Бакинский суд Сабаильского района вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Энвер оглы Мехтиева. Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство о применении меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца в отношении Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.