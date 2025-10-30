Пашинян надеется на открытие границы с Турцией

Никаких существенных препятствий для открытия границы с Турцией и установления дипломатических отношений сейчас нет. Это вопрос времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на Парижском мирном форуме.

Он не уточнил когда именно это произойдет, но выразил уверенность, что будет время, когда Армения и Турция станут "нормальными соседями" и установят политическое и экономическое сотрудничество.



Ранее Пашинян подчеркнул важность Зангезурского коридора для будущего Армении.