https://news.day.az/world/1791873.html Пашинян надеется на открытие границы с Турцией Никаких существенных препятствий для открытия границы с Турцией и установления дипломатических отношений сейчас нет. Это вопрос времени. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на Парижском мирном форуме.
Он не уточнил когда именно это произойдет, но выразил уверенность, что будет время, когда Армения и Турция станут "нормальными соседями" и установят политическое и экономическое сотрудничество.
Ранее Пашинян подчеркнул важность Зангезурского коридора для будущего Армении.
