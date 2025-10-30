Трамп и Си Цзиньпин встретились в Пусане

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, состоявшиеся в южнокорейском Пусане, завершились, сообщает Day.Az.

Встреча лидеров длилась 1 час 40 минут.

07:28

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Пусане (Республика Корея).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

МИД КНР в преддверии встречи заявил, что лидеры обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес. Американский президент заявлял ранее, что рассчитывает на достижение на этой встрече "справедливой договоренности" о дальнейших условиях торговли. Он также сказал, что намеревается понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, введенную под предлогом контрабанды фентанила в США.