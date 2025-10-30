https://news.day.az/world/1791827.html Южная Корея выплатит США 350 миллиардов долларов за снижение пошлин Южная Корея выплатит США 350 миллиардов долларов в обмен на снижение пошлин. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. "Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов для снижения пошлин, введённых Соединёнными Штатами.
Южная Корея выплатит США 350 миллиардов долларов в обмен на снижение пошлин.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов для снижения пошлин, введённых Соединёнными Штатами. Кроме того, они согласились на крупные закупки нашей нефти и газа, а объём инвестиций, которые богатые южнокорейские компании и предприниматели вложат в нашу страну, превысит 600 миллиардов долларов", - написал Трамп.
