Южная Корея выплатит США 350 миллиардов долларов за снижение пошлин

Южная Корея выплатит США 350 миллиардов долларов в обмен на снижение пошлин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов для снижения пошлин, введённых Соединёнными Штатами. Кроме того, они согласились на крупные закупки нашей нефти и газа, а объём инвестиций, которые богатые южнокорейские компании и предприниматели вложат в нашу страну, превысит 600 миллиардов долларов", - написал Трамп.