МВФ отмечает потенциал Азербайджана в контексте укрепления конкурентоспособности Среднего коридора

Повышение конкурентоспособности Среднего коридора и инициативы по зеленым коридорам открывают новые возможности для Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур в ходе онлайн-брифинга в ответ на вопрос Trend.

"Инициативы, направленные на укрепление связности и развитие различных коридоров - как энергетического, так и торгового - открывают для Азербайджана возможность диверсифицировать экономику и повысить уровень своей взаимосвязанности. Это создаёт дополнительный потенциал. Для его реализации необходимо предпринять ряд важных шагов. Прежде всего, продолжить проведение реформ, способствующих диверсификации торговли и укреплению участия частного сектора в экономике", - сказал он.

Азур отметил, что проводимые реформы, направленные на повышение эффективности деятельности государственных предприятий, также являются шагом в правильном направлении.

"Кроме того, недавние улучшения в геополитической обстановке создают благоприятные условия для расширения и ускорения интеграции, особенно в части развития потенциала Среднего коридора", - добавил он.