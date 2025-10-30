Обновление прошивки добавило в AirPods Pro 3 посторонний шум

Владельцы беспроводных наушников AirPods Pro 3 начали жаловаться на появление посторонних шумов при включенной функции активного шумоподавления. По их словам, в наушниках слышен характерный шипящий или статический звук, напоминающий гул вентилятора или шум моря в раковине, сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у некоторых проблема проявляется не только в режиме шумоподавления, но и при использовании адаптивного или прозрачного режимов, даже если воспроизведение музыки не ведется. Некоторые пользователи отмечают, что дефект наблюдается лишь в одном наушнике - чаще в правом - и появился с последним обновления прошивки.

Несмотря на случаи гарантийной замены устройств, часть пользователей сообщила, что даже новые наушники сохраняют тот же эффект. При этом жалобы пока не носят массового характера - большинство владельцев AirPods Pro 3 не сталкиваются с подобными неполадками.

Apple официальных комментариев по ситуации не предоставила. Эксперты полагают, что при подтверждении программной природы сбоя компания может устранить проблему в одном из следующих обновлений прошивки.