https://news.day.az/world/1791974.html Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием $500 млрд. Как передает Day.Az, об этом пишет британская ежедневная газета Metro. По данным издания, состояние Маска возросло до $500 млрд, а затем немного снизилось до $499,1 млрд.
Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием $500 млрд.
Как передает Day.Az, об этом пишет британская ежедневная газета Metro.
По данным издания, состояние Маска возросло до $500 млрд, а затем немного снизилось до $499,1 млрд. Это произошло после того, как акции Tesla по итогам торгов выросли примерно на 14%, увеличив состояние Маска, который владеет 12% акций этой компании.
Также в публикации напомнили, что Маск владеет огромными долями в Space X и xAI, которые также приносят предпринимателю хороший годовой доход.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре