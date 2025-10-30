Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием $500 млрд.

Как передает Day.Az, об этом пишет британская ежедневная газета Metro.

По данным издания, состояние Маска возросло до $500 млрд, а затем немного снизилось до $499,1 млрд. Это произошло после того, как акции Tesla по итогам торгов выросли примерно на 14%, увеличив состояние Маска, который владеет 12% акций этой компании.

Также в публикации напомнили, что Маск владеет огромными долями в Space X и xAI, которые также приносят предпринимателю хороший годовой доход.