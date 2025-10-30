Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Балакенского района

Глава Исполнительной власти Балакенского района освобожден от должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

Согласно распоряжению, Ислам Вахид оглу Рзаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Балакенского района.