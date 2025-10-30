https://news.day.az/officialchronicle/1791949.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Балакенского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ Глава Исполнительной власти Балакенского района освобожден от должности. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение. Согласно распоряжению, Ислам Вахид оглу Рзаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Балакенского района.
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Балакенского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Глава Исполнительной власти Балакенского района освобожден от должности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
Согласно распоряжению, Ислам Вахид оглу Рзаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Балакенского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре