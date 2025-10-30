https://news.day.az/society/1791980.html В Баку изъята крупная партия наркотиков - есть задержанные - ФОТО Сотрудники Управления полиции Низаминского района Баку провели операцию против незаконного оборота наркотиков. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате была пресечена продажа 66 килограммов 325 граммов наркотических веществ.
Сотрудники Управления полиции Низаминского района Баку провели операцию против незаконного оборота наркотиков.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате была пресечена продажа 66 килограммов 325 граммов наркотических веществ.
В ходе операции был задержан 38-летний Самир Саидов, у него обнаружено 41 килограмм 575 граммов марихуаны.
Также был задержан 40-летний Самиль Гадиев, у которого было обнаружено 24 килограмма 750 граммов марихуаны, таблетки метадона.
Ведется расследование.
