В Баку изъята крупная партия наркотиков

Сотрудники Управления полиции Низаминского района Баку провели операцию против незаконного оборота наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате была пресечена продажа 66 килограммов 325 граммов наркотических веществ.

В ходе операции был задержан 38-летний Самир Саидов, у него обнаружено 41 килограмм 575 граммов марихуаны.

Также был задержан 40-летний Самиль Гадиев, у которого было обнаружено 24 килограмма 750 граммов марихуаны, таблетки метадона.

Ведется расследование.