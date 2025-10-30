Снесут ли дом, в котором жил нацгерой Чингиз Мустафаев? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Дом, в котором ранее проживал Национальный герой Чингиз Мустафаев, включён в список 33 недавно выявленных памятников культурного наследия. Составление перечня осуществила Служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Государственной службе сообщили, что упомянутое здание сноситься не будет.
Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о якобы планируемом сносе соседнего дома по адресу ул. Муртузы Мухтарова, 23, на фасаде которого установлен барельеф Чингиза Мустафаева, а также о том, что сам дом якобы находится в аварийном состоянии.
Эти сведения не соответствуют действительности.
