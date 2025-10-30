Госпитализирован известный азербайджанский дирижёр

Известный дирижёр, профессор Рауф Абдуллаев помещён в Бакинский оздоровительный центр.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в медицинском учреждении сообщили, что 28 октября 2025 года Рауф Джанбахыш оглу Абдуллаев поступил в клинику с жалобами на слабость, высокий уровень сахара в крови и боль в области правого тазобедренного сустава.

"После проведения соответствующих клинических, лабораторных и инструментальных обследований пациент был осмотрен травматологом и физиотерапевтом, после чего ему было назначено соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня Рауфу Абдуллаеву исполняется 88 лет.