https://news.day.az/society/1791993.html Госпитализирован известный азербайджанский дирижёр Известный дирижёр, профессор Рауф Абдуллаев помещён в Бакинский оздоровительный центр. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в медицинском учреждении сообщили, что 28 октября 2025 года Рауф Джанбахыш оглу Абдуллаев поступил в клинику с жалобами на слабость, высокий уровень сахара в крови и боль в области правого тазобедренного сустава.
Госпитализирован известный азербайджанский дирижёр
Известный дирижёр, профессор Рауф Абдуллаев помещён в Бакинский оздоровительный центр.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в медицинском учреждении сообщили, что 28 октября 2025 года Рауф Джанбахыш оглу Абдуллаев поступил в клинику с жалобами на слабость, высокий уровень сахара в крови и боль в области правого тазобедренного сустава.
"После проведения соответствующих клинических, лабораторных и инструментальных обследований пациент был осмотрен травматологом и физиотерапевтом, после чего ему было назначено соответствующее лечение", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня Рауфу Абдуллаеву исполняется 88 лет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре