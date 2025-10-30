В Баку весело отметили мексиканский праздник "День мертвых"

В Баку состоялось мероприятие, посвященное традиционному мексиканскому празднику - Дню мертвых, организованное Национальным музеем искусств Азербайджана и посольством Мексики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро рассказала о значении и истории праздника Дня мертвых для мексиканского народа. Посол подчеркнула, что подобные мероприятия играют важную роль в развитии культурного сотрудничества между двумя странами. Она также сообщила о планах проведения в будущем различных мероприятий в рамках выставки "Диего Ривера: Обещание лучшего будущего".

День мёртвых (Día de los Muertos) - традиционный мексиканский праздник, отмечаемый 1 и 2 ноября, в дни католических праздников - Дня всех святых и Дня всех усопших.

Главная идея - весело почтить память умерших, ведь, по верованию, в эти дни души возвращаются на землю, чтобы побыть рядом с живыми. Этот праздник - не траурный, а жизнеутверждающий: он объединяет семью, искусство и веру в непрерывность жизни.

Основные черты праздника:

Алтари (ofrendas) - домашние алтари, украшенные фотографиями, свечами, цветами (особенно бархатцами cempasúchil), угощениями и любимыми вещами усопших.

Черепа и скелеты - символы жизни и смерти, часто выполненные из сахара (calaveras de azúcar).

Костюмы и шествия - люди наряжаются как скелеты (особенно "Катринa" - элегантная дама-смерть), проходят карнавальные парады.

Традиционные блюда: хлеб мёртвых (pan de muerto), тамалес, шоколад.

В 2008 году ЮНЕСКО включило Día de los Muertos в список нематериального культурного наследия человечества.

На мероприятии был организован мастер-класс для учащихся школы № 6 имени Т. Исмаилова и других детей. Они раскрашивали праздничные образы в любимые цвета, затем надевали маски и танцевали под песни, посвященные Дню мертвых.

Гости мероприятия ознакомились с символичным народным обрядом Мексики и получили интересную информацию о богатом культурном наследии страны и её ярких художественных традициях в целом.

Отметим также, что в эти дни в Азербайджанском национальном музее искусств проходит выставка "Диего Ривера: Обещание лучшего будущего", посвящённая творчеству известного мексиканского художника.

