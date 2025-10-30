Джейхун Байрамов принимает участие в открытии 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в Самарканде.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в X, передает Day.Az.

Отметим, что Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Узбекистане.