Джейхун Байрамов принимает участие в открытии 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в Самарканде. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в X, передает Day.Az. Отметим, что Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Узбекистане.