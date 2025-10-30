Незаконченная жизнь Тофига Джавадова - в зеркале искусства Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW

В рамках Фестиваля искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), организованного Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA при партнёрстве с министерством культуры Азербайджана, в Национальном музее искусств Азербайджана открылась выставка "Незаконченная жизнь", посвящённая 100-летию Тофига Джавадова (1925-1963) - одного из самых самобытных художников в истории азербайджанского изобразительного искусства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Имя Тофига Джавадова навсегда вписано в художественную летопись страны как символ свободомыслия, поиска и внутреннего огня творчества. Его живопись стала вызовом устоявшимся канонам, а сам художник - одним из уникальных художников своего времени, чьё искусство предвосхищало новые эстетические ориентиры и духовные смыслы. Несмотря на короткую жизнь, всего 38 лет, он оставил за собой целую эпоху, наполненную энергией обновления и глубокой философией цвета.

На церемонии открытия выступили директор Национального музея искусств Азербайджана, председатель Азербайджанского комитета Международного совета музеев (ICOM), заслуженный работник культуры Ширин Меликова, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, генеральный директор Творческого объединения "Бакинский центр искусств", искусствовед Рафаэль Гюльмамедли.

Они отметили уникальную роль Джавадова в развитии национальной школы живописи, подчеркнув, что его наследие остаётся неиссякаемым источником вдохновения для современных художников. Особое внимание было уделено работе музея по реставрации и сохранению произведений мастера, многие из которых долгие годы находились в различных коллекциях и теперь впервые доступны широкой публике.

В экспозицию вошло более 90 произведений - живопись, графика, книжные иллюстрации - из коллекций Национального музея искусств Азербайджана, Государственной художественной галереи, Yeni Gallery и частных коллекций. Часть из них представлена зрителям впервые.

Выставка впервые объединяет в одной экспозиции произведения разных периодов творчества, позволяя проследить эволюцию художественного мышления Тофига Джавадова - от ранних, эмоционально насыщенных композиций до зрелых, философски выверенных полотен, где каждый мазок становится размышлением о жизни, времени и человеке.

Тофиг Джавадов стремился соединить национальные мотивы с авангардными поисками, находя гармонию между традицией и современностью. Его картины, наполненные внутренней драматургией и символикой, отражают не только мир художника, но и духовные искания целого поколения. Сегодня, спустя десятилетия, его творчество воспринимается как диалог прошлого и будущего, как незаконченный разговор художника с вечностью.

Выставка "Незаконченная жизнь" будет открыта в Национальном музее искусств Азербайджана до 30 ноября.

Отметим, что с 31 октября по 2 ноября в Баку пройдет грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию. Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратит Баку в живое пространство современного творчества, диалога и открытий. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях, которая будет представлена через язык искусства. Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Вода, олицетворяющая устойчивость, обновление и коллективную память, выбрана ключевым элементом Art Weekend, способствующего значимому диалогу Азербайджана с международным художественным сообществом.