В чем прав и о чем умолчал Никол Пашинян?

Автор: Акпер Гасанов

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на 8-м Парижском форуме мира достойно отдельного анализа. Ведь, глава армянского правительства заявил, что Армения и Азербайджан "начали осознавать наличие общих интересов и взаимосвязанность судеб стран Южного Кавказа". Эти слова прозвучали весьма интересно, особенно если вспомнить о том, что совсем недавно Пашинян придерживался диаметрально противоположной риторики.

Тем не менее, если отбросить эмоциональный фон и взглянуть на сказанное трезво, можно признать: в его словах действительно есть доля истины. Действительно, Южный Кавказ - это регион, судьбы народов которого тесно переплетены историей, культурой и, к сожалению, многими трагедиями. Азербайджан, Армения и Грузия действительно не раз вместе проходили через одни и те же исторические испытания.

Пашинян напомнил, что в 1918 году все три народа почти одновременно обрели независимость, создав собственные национальные государства. Это была эпоха надежд и больших ожиданий, но, к сожалению, она продлилась недолго. Уже в 1920 году все три республики Южного Кавказа потеряли свою независимость, став жертвами насильственной советизации и военной оккупации со стороны большевистской России.

В этой связи стоит напомнить, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал: Азербайджан не утратил независимость по собственной воле - его оккупировали. Это была колонизация в прямом смысле слова, с разрушением национальных институтов и подавлением политической воли народа. Точно так же, как и в Армении, и в Грузии, народ Азербайджана не желал возвращения под власть имперского центра. В этом смысле все три страны действительно имеют общую историческую судьбу: они были лишены свободы не по собственной инициативе, а силой.

Поэтому неудивительно, что в 1991 году, когда СССР рушился, в Баку, Тбилиси и Ереване с огромной радостью встретили восстановление независимости. Это было возвращение к естественному состоянию - к праву самим распоряжаться своей судьбой. Однако именно тогда, когда регион мог бы объединиться на основе взаимного признания суверенитета, в Армении решили пойти ошибочным путем. Еще в последние годы существования Советского Союза в Ереване зазвучали лозунги "миацума" - призывы к "воссоединению" Армении с Нагорным Карабахом, являвшимся неотъемлемой частью Азербайджана.

Так началась Первая карабахская война - трагическая страница истории Южного Кавказа, омраченная многочисленными преступлениями со стороны армянских вооруженных формирований. Мир стал свидетелем зверств, которые невозможно оправдать ничем: насильственных депортаций сотен тысяч азербайджанцев, разрушения городов и сел, массовых убийств мирных жителей. Самым страшным символом этой политики стал геноцид в Ходжалы, где были жестоко убиты более 600 человек, в том числе женщины, дети и старики.

Более четверти века Армения удерживала под оккупацией около 20% территории Азербайджана. На этих землях происходило варварское разграбление природных ресурсов, уничтожались культурные памятники, превращались в руины некогда процветавшие города. Международное сообщество признавало оккупацию, но Ереван упорно игнорировал резолюции ООН и отказывался добровольно возвращать захваченные территории. Ни один из армянских лидеров - ни Тер-Петросян, ни Кочарян, ни Саргсян, ни сам Пашинян - не решился пойти на реальное мирное урегулирование.

Более того, Никол Пашинян, пришедший к власти на волне протестов 2018 года, изначально также не демонстрировал готовности к миру. Напротив, именно он произнес известную фразу: "Карабах - это Армения и точка". Она перечеркнула любую возможность мирных переговоров. Наоборот, подобные заявления лишь укрепляли уверенность в том, что Ереван по-прежнему живет иллюзиями о реванше и продолжает видеть будущее региона сквозь призму территориальных амбиций.

Однако история всё расставила на свои места. Героизм и мужество азербайджанской армии в ходе Второй Карабахской войны, решительная и дальновидная стратегия Президента нашей страны Ильхама Алиева привели к восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Армения была вынуждена признать неизбежное: эпоха оккупации закончилась.

Именно это поражение заставило ереванское руководство впервые задуматься о реальности. Вынужденное признание новой ситуации постепенно изменило риторику Пашиняна. Если раньше он строил политику на идее "вечной вражды" с Азербайджаном, то теперь говорит о взаимосвязанности судеб. Конечно, нельзя не заметить, что это осознание пришло не из внутреннего убеждения, а под давлением обстоятельств.

Тем не менее, если рассматривать слова Пашиняна в целом, то можно признать: в них есть рациональное зерно. Да, судьбы стран Южного Кавказа действительно взаимосвязаны. Мы имеем общую историю, пересекающиеся интересы, единое географическое пространство и общие вызовы - от безопасности до экономического развития. Все три страны стоят перед необходимостью укрепления своей государственности, защиты суверенитета и независимости от внешних влияний.

Но чтобы это взаимопонимание стало реальностью, Ереван должен подтвердить свои слова делом. В Баку ждут не риторики, а конкретных шагов - прежде всего устранения из Конституции Армении любых отсылок, имеющих форму территориальных претензий к нашей стране. После чего можно и нужно перейти к подписанию всеобъемлющего мирного договора. Только полный отказ Армении от реваншистских идей позволит не просто говорить о мире, но и воплотить его в жизнь.