Месси отказали

Лионель Месси рассматривал возможность краткосрочного перехода в саудовский клуб во время четырехмесячного перерыва в MLS для подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает L со ссылкой на генменеджера академии развития талантов из Эр-Рияда Абдаллу Хаммада.

"Он хотел играть в Саудовской Аравии во время четырехмесячного перерыва в американской лиге, чтобы подготовиться к ЧМ. Я представил предложение министру, но он отказался разрешить Месси приехать всего на четыре месяца", - пояснил Хаммад. По его словам, министр занял принципиальную позицию, заявив, что чемпионат Саудовской Аравии не будет тренировочным лагерем для иностранных игроков.