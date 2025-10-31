Хроника Победы: Агрессор несет большие потери

В течение дня 30 октября и в ночь на 31 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые.

В течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 3 БМП, 2 РСЗО "Смерч" и 2 РСЗО БМ-21 Град, 12 различных видов пушек, 1 ЗРК "Оса", 1 станция РЭБ и 2 единицы автомобильной техники противника.

31 октября в 06:00 вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

"Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны. Мы не видим, чтобы какая-то страна могла быть вовлечена. Потому что окружающие нас страны являются нашими партнерами и друзьями. Мы знаем, что армяне хотят вовлечь некоторых из них в этот бой, но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее".

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD. Интервью было опубликовано 31 октября.

В полдень 31 октября наблюдалось движение военной автомобильной техники противника с живой силой в направлении наших позиций. Разведывательно-диверсионная группа, состоящая из армянского спецназа, пыталась приблизиться к линии обороны наших войск с целью совершения провокации. Первым же ударом по противнику была уничтожена автомобильная техника, и растерянные диверсанты попытались спастись бегством, погрузившись во второй автомобиль "Камаз", чтобы покинуть этот район. И этот автомобиль, заполненный вооруженными военнослужащими, также был немедленно уничтожен прямым и точным попаданием.

Принимаются серьезные меры для предотвращения действий армянских вооруженных сил, обстрелявших позиции Азербайджанской армии и наши населенные пункты на разных направлениях фронта. В результате было уничтожено большое количество боевой техники и живой силы противника. По данным Минобороны, в результате точного огня наших войск боевая техника, подходившая к позициям армянской мотострелковой дивизии, была уничтожена. В результате было уничтожено 27 единиц боевой техники различного назначения и большое количество живой силы врага. Два офицера мотострелкового полка противника были убиты, есть много раненых. Два командира частей были среди убитых и раненых в результате ударов по другим мотострелковым полкам.

В результате ударов по боевым позициям горнострелкового полка противника было уничтожено 50 процентов личного состава батальона, установлено, что в живых осталось только 5 офицеров. Оставшиеся в живых армянские военнослужащие бросили боевые позиции и сбежали. Также имеется информация о большом количестве убитых и раненых среди личного состава подразделений противника в Ходжавендском направлении, нехватки вооружений и боеприпасов, отсутствии связи между частями.

31 октября в первой половине дня в результате ударов Азербайджанской армии были уничтожены боевая техника и большое количество живой силы противника.

Точными огневыми ударами по противнику были уничтожены 3 танка, 1 РСЗО "Град", 1 грузовик с боеприпасами, 3 гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе, а также большое количество живой силы армянских вооруженных сил.

31 октября в районе 17:00 во время воздушного наблюдения за местностью было зафиксировано движение военного кортежа в Ходжавендском направлении. Несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии.

31 октября штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям противника. В результате авиаударов было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах.